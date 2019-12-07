برشلونة وريال مدريد يجددان صراع الصدارة اليوم

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

ريال مدريد

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يوجد إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 170 مباراة من قبل، حقق خلالها الريال الانتصار في 102 مباراة وتعادل في 33 لقاءً وخسر 35 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الفريق الملكي في تلك المباريات 376 هدفًا، واستقبلت شباكهم 192 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل برشلونة نظيره ريال مايوركا على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل البارسا صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يوجد مايوركا في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 56 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 33