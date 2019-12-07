رياضة

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع الصدارة اليوم

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يوجد إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 170 مباراة من قبل، حقق خلالها الريال الانتصار في 102 مباراة وتعادل في 33 لقاءً وخسر 35 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الفريق الملكي في تلك المباريات 376 هدفًا، واستقبلت شباكهم 192 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل برشلونة نظيره ريال مايوركا على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل البارسا صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يوجد مايوركا في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 56 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 33
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عبد الفتاح السيسي - رمضان صبحي

الجنايني: تكريم السيسي له أثر بالغ في نفوس اللاعبين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، كما حضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، كما حضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
أول أغسطس - بريميرو دي أجوستو الأنجولي (1)

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

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ريال مدريد يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

حقق فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فوزًا ثمينا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوكاس بيريز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كارفاخال هدف الفوز للملكي، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
فالفيردي

فالفيردي عن فوز برشلونة: المباراة لم تكن رائعة

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة الإسباني، على الفوز الذي حققه البلوجرانا على ليجانيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن انتصارًا مبهرًا. وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم جدا؛ لأن المباراة ساءت للغاية علينا في البداية، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا". وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت على مستوانا، أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
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