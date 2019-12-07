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احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

تحرير:وكالات ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
وذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الانشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة، نشر حساب على تويتر يحمل اسمًا متطابقًا لاسم مرتكب الحادث وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وانتقدت دعمها لإسرائيل.وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازية للرئيس الامريكي في ضحايا الحادث
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ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

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«محمد» ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا

كشفت صحيفة (واشنطن إكزامنر) الأمريكية أن اسم "محمد" كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية للمواليد في الولايات المتحدة خلال عام 2019. ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية (بيبي سنتر) تقريرها لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام. ونقلت عن ليندا موراي رئيسة تحرير مركز (بيبي سنتر)، قولها إن العائلات المسلمة التي تعيش في الولايات المتحدة تستمر في إطلاق اسم النبي "محمد" على أطفالهم تكريما له.
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الشرطة-الأمريكية

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ترامب يوضح حقيقة إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
الشرطة-الهندية (2)

مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن السلطات في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا تحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ووقع إطلاق النار، الذي أبلغت عنه الشرطة في الساعة 4:45 صباحًا، في شارع القناة، ولم يكن الدافع وراءه واضحا، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقالت الشرطة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: «إنه تم اعتقال شخص بالقرب من موقع الحادث، لكن "تورطه المحتمل" في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق، ولم تتم أية اعتقالات».
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