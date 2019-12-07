احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

تحرير:وكالات ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

الشرطة الأمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.

وذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الانشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة، نشر حساب على تويتر يحمل اسمًا متطابقًا لاسم مرتكب الحادث وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وانتقدت دعمها لإسرائيل.وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازية للرئيس الامريكي في ضحايا الحادث