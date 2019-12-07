تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام أول أغسطس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الزمالك

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة للزمالك: - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي. - خط الهجوم: مصطفى محمد. ويأمل الزمالك مع كارتيرون إنهاء موجة الجفاف الطويلة