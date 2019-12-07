رياضة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام أول أغسطس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
الزمالك
الزمالك
يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة للزمالك:  - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي. - خط الهجوم: مصطفى محمد. ويأمل الزمالك مع كارتيرون إنهاء موجة الجفاف الطويلة
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أول أغسطس - بريميرو دي أجوستو الأنجولي (1)

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
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الزمالك يبحث عن إحياء مشواره في دوري الأبطال

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
فريق-الوداد-المغربي

اليوم.. 5 مواجهات تشعل لهيب دوري الأبطال

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارترون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
ميتشو

ميتشو يقرر عقد مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم

علم «التحرير»، أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرر عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، للحديث عما حدث في مباراة مازيمبي الكونغولي، وأحداث الأسابيع الأخيرة له مع القلعة البيضاء. ورفض ميتشو (الذي أقيل من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
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