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مسرحيتان وندوة.. أجندة اليوم في «الإسكندرية المسرحي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
الإسكندرية المسرحي
الإسكندرية المسرحي
تشهد اليوم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، إقامة ندوة عن دور معاهد وكليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية في تمام الحادية عشر صباحا، يشارك فيها الدكتور رامي حداد عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، والدكتور هشام بن عيسى مدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس، والدمتور محمد الحاج الأمين العام لاتحاد جمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية وعميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية.
وتستقبل مكتبة الإسكندرية في السادسة مساء العرض المسرحي "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى، والذى تدور أحداثه حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.وتختتم فعاليات اليوم بالعرض
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إيما-ستون

إيما ستون تعلن خطبتها من المنتج دايف مكاري

كشفت الممثلة الأمريكية "إيما ستون" عن نبأ خطبتها من صديقها المنتج والمخرج "دايف مكاري"، أمس الأربعاء، بعد علاقة دامت أكثر من عامين، وقام "مكاري" بنشر صورة تجمعه بـ"إيما"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي تستعرض خاتم خطبتهما دون ذكر أي تفاصيل عنها. وتم رصد الثنائي معا للمرة الأولى في يونيو 2017، جنبا إلى جنب، خلال العرض الأول لفيلم Brigs by Bear الذي يمثل فيه نجوم SNL الكوميديان كايل موني، وبيك بينيت، ونيك رثرفورد، كما تم رصدهما مرة أخرى فى أثناء وجودهما معا فى نيويورك في نوفمبر من نفس العام.
حمادي الوهايبي

حمادي الوهايبي: طلاب ورشة الإخراج متعطشون لخوض التجربة

أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي، قائلا: "التقيت أكثر من 30 طالبا أتوا من معاهد فنية مختلفة، لكنهم بشكل عام مولعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسا وتعطشا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض التجربة الإخراجية". وأضاف أن الورشة مستمرة حتى 7 ديسمبر الجارى، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولا والمسارات التاريخية التى عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، إذ قسمهم على مجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولاهما تتعلق بالعملية الإخراجية التى تنطلق من فكرة مشروع حكاية، وتنطلق الأخرى بنص مكتوب مسبقا يقدمونه بتصورات مختلفة.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (12)

مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (12)

مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (4)

3 عروض مسرحية في أول أيام الإسكندرية للمسرح العربي

ينطلق اليوم الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية 3 عروض عربية من لبنان والكويت والأردن. تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهى إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب يهاجرون عبر بحر متلاطم الأمواج نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت. أما في السابعة والنصف مساء فتعرض مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور في السماء لتعبر عن لا نهائية الإنسان.
مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
بابا- العـرب

بقرار من الكنيسة.. تجميد العمل بمسلسل «بابا العرب»

أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"، وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، أن سبب التجميد عدم توافر التمويل المطلوب، علاوة على أسباب خاصة بالدير، وجاء القرار بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، داخل الأوساط القبطية، بشأن قيام الدير، بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.، يتناول حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.
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