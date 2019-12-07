مسرحيتان وندوة.. أجندة اليوم في «الإسكندرية المسرحي»
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
الإسكندرية المسرحي
تشهد اليوم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، إقامة ندوة عن دور معاهد وكليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية في تمام الحادية عشر صباحا، يشارك فيها الدكتور رامي حداد عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، والدكتور هشام بن عيسى مدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس، والدمتور محمد الحاج الأمين العام لاتحاد جمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية وعميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية.
وتستقبل مكتبة الإسكندرية في السادسة مساء العرض المسرحي "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى، والذى تدور أحداثه حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.وتختتم فعاليات اليوم بالعرض
وتستقبل مكتبة الإسكندرية في السادسة مساء العرض المسرحي "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى، والذى تدور أحداثه حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.
وتختتم فعاليات اليوم بالعرض المسرحي العمانى "موشكا" للمخرج طالب بن على المحروقي، في التاسعة مساء.
وتدور أحداث العرض حول "موشكا" التى عوقبت بعد تسليم نفسها للحب بأن تتحول لشجرة تضرب بالسكاكين طوال حياتها لتستخدم دمائها كبخور يحرق في المعابد والأديرة كقربان في بقاع الأرض الممتدة.
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون.