مسرحيتان وندوة.. أجندة اليوم في «الإسكندرية المسرحي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

الإسكندرية المسرحي

تشهد اليوم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، إقامة ندوة عن دور معاهد وكليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية في تمام الحادية عشر صباحا، يشارك فيها الدكتور رامي حداد عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، والدكتور هشام بن عيسى مدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس، والدمتور محمد الحاج الأمين العام لاتحاد جمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية وعميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية.

وتستقبل مكتبة الإسكندرية في السادسة مساء العرض المسرحي "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى، والذى تدور أحداثه حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.وتختتم فعاليات اليوم بالعرض