رياضة

بتروجت ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود في الكأس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
حرس الحدود
حرس الحدود
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام بتروجت، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناصف، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي وصالح محمد، بينما سيكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بتروجت بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على بهتيم بهدفين مقابل هدف، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم الفريق البترولي بفريق الفيوم، وفاز بتروجت بثلاثية نظيفة. وبعد تخطيه بهتيم والفيوم بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، واجه بتروجت فريق سبورتنج، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز
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عبد الفتاح السيسي - رمضان صبحي

الجنايني: تكريم السيسي له أثر بالغ في نفوس اللاعبين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، كما حضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
عبد الفتاح السيسي - المنتخب الأوليمبي

السيسي يطالب المنتخب بميدالية أولمبية في طوكيو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، كما حضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
أول أغسطس - بريميرو دي أجوستو الأنجولي (1)

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
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كارتيرون

الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربًا للفريق

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، مساء أمس الثلاثاء، وذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق، وذلك بعد أن قرر مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
عمر-السعيد-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
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