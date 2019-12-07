بتروجت ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود في الكأس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

حرس الحدود

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام بتروجت، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناصف، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي وصالح محمد، بينما سيكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

بتروجت بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على بهتيم بهدفين مقابل هدف، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم الفريق البترولي بفريق الفيوم، وفاز بتروجت بثلاثية نظيفة. وبعد تخطيه بهتيم والفيوم بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، واجه بتروجت فريق سبورتنج، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز

بتروجت بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على بهتيم بهدفين مقابل هدف، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم الفريق البترولي بفريق الفيوم، وفاز بتروجت بثلاثية نظيفة.



وبعد تخطيه بهتيم والفيوم بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، واجه بتروجت فريق سبورتنج، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز الفريق البترولي برباعية نظيفة.



ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

