السيسي في رسالة للفاتيكان: نعتز بجهودكم لنشر التسامح

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية رئيس الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل للبابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة منه تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان، مضيفا أن شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان.

وذكر حافظ، أن شكري أشاد بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.من ناحية أخرى، صرح بابا الفاتيكان، في نوفمبر الماضي، بأنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية على الإنترنت".وأضاف