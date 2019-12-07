الاتحاد السكندري يسعى لعبور النصر في الكأس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام النصر، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبري إبراهيم، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومنى عطا الله، بينما سيكون شاهندة المغربي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

النصر بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على جمهورية شبين برباعية نظيفة وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم بفريق الزرقا وفاز النصر بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2). وبعد تخطيه جمهورية شبين والزرقا، واجه النصر فريق تليفونات بني سويف، في إطار مواجهات الدور التمهيدي

النصر بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على جمهورية شبين برباعية نظيفة وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم بفريق الزرقا وفاز النصر بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2).



وبعد تخطيه جمهورية شبين والزرقا، واجه النصر فريق تليفونات بني سويف، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز النصر بفضل ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.



ويتصدر الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين.



وفي المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.

