الإسماعيلي يسعى لإسقاط الإعلاميين في الكأس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام الإعلاميين، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عمرو عابدين، ويعاونه الثنائي هشام طلب ومحمد سعيد، بينما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

"الإعلاميين" بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على ديروط بفضل ركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم "الإعلاميين" بفريق طهطا، وفاز الإعلاميين بهدف نظيف. وبعد تخطيه ديروط وطهطا، واجه الإعلاميين فريق البنك الأهلي، في إطار

"الإعلاميين" بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على ديروط بفضل ركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم "الإعلاميين" بفريق طهطا، وفاز الإعلاميين بهدف نظيف.



وبعد تخطيه ديروط وطهطا، واجه الإعلاميين فريق البنك الأهلي، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز الإعلاميين بهدفين نظيفين.



ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، وسجل الفريق 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب.

