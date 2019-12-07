جريمة

طعن زميله.. تجديد حبس طالب أزهري 15 يومًا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
طعن
طعن
جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية لمدة 15 يوما على خلفية طعن زميل له مستخدما سلاح أبيض، حيث يواجه تهمتين الأولى هي الشروع في قتل زميل له مع سبق الإصرار والثانية هي حيازته لسلاح أبيض داخل المدرسة. وبدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الدخيلة بوصول طالب أزهرى في المرحلة الثانوية مصابًا بثلاث طعنات نافذة فى الجانب الأيسر وأنها محاولة شروع في قتل وأن الطالب المصاب يرقد فى حالة صحية صعبة وخضع لعمليتين جراحيتين.
بالانتقال والفحص إلى موقع البلاغ تبين أن مشادة كلامية شديدة وقعت بين المجنى عليه ويدعى سيف محمد سعيد، طالب بالصف الأول الثانوي الأزهري والمتهم "حمزة.ص"، بذات المدرسة وتحولت إلى مشاجرة. وعقد المتهم النية على ضربه فأخفى مطواه وسكين داخل حقيبة المدرسة وحضر بها في اليوم التالي وانتظر زميله على سلم المدرسة
اقرأ المزيد
محكمة-ارشفية

إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.
حملة-امنية

ضبط 25 متهمًا وتحرير 135 مخالفة في حملة بالجيزة

شن ضباط شرطة المرافق بالتعاون مع حي الهرم بالجيزة، وكذلك مباحث التموين، حملة أمنية مشتركة لضبط جرائم الغش التجاري، والإشغالات وتعطيل الطرق والمرافق بسبب استغلال الشوارع كمرفق عام فى ترويج البضائع المختلفة، ونجحت الحملة فى ضبط 135 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وببيع منتجات مجهولة المصدر وأخرى غير معلن أسعارها، علاوة على عدد من المنشآت غير المرخصة، تم إغلاقها، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن عدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من المطاعم، وكذلك وقائع غش بإنتاج خبز ناقص الوزن.
جثة-فى-شقة

«مختنقة ببخار السخان».. وفاة طالبة جامعية داخل شقة بالقاهرة

لقيت طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مصرعها داخل شقة مستأجرة هي وعدد من صديقاتها من الطالبات بسكن التدريس ببولاق الدكرور، مختنقة ببخار السخان أثر استنشاقها بخار الماء ما أدى لاختناقها.. وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة، في سكن التدريس ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين العثور على جثة الطالبة إجلال محمد وأصل، من محافظة دمياط، طالبة بكلية الآثار، متوفاة باسفكسيا الخنق.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

«حسم لواء الثورة وخلية الوراق» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا بعضها معروف إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
كلب (2)

«كلب مسعور» يعقر 40 شخصًا بمنطقتين في الإسكندرية

عقر كلب مسعور 40 شخصًا من أعمار مختلفة، بشارعي خليل حمادة وجمال عبدالناصر، بمنطقة سيدي بشر بحري الكائن في شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شرق المدينة، لإسعافهم والحصول على العلاج المناسب، وهو منحهم الأمصال المخصصة لمثل هذه الحالات. وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بوجود حالة ذعر وفزع بين المواطنين وقيام كلب مسعور بعقر 40 شخصًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]