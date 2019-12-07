طعن زميله.. تجديد حبس طالب أزهري 15 يومًا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

طعن

جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية لمدة 15 يوما على خلفية طعن زميل له مستخدما سلاح أبيض، حيث يواجه تهمتين الأولى هي الشروع في قتل زميل له مع سبق الإصرار والثانية هي حيازته لسلاح أبيض داخل المدرسة. وبدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الدخيلة بوصول طالب أزهرى في المرحلة الثانوية مصابًا بثلاث طعنات نافذة فى الجانب الأيسر وأنها محاولة شروع في قتل وأن الطالب المصاب يرقد فى حالة صحية صعبة وخضع لعمليتين جراحيتين.

بالانتقال والفحص إلى موقع البلاغ تبين أن مشادة كلامية شديدة وقعت بين المجنى عليه ويدعى سيف محمد سعيد، طالب بالصف الأول الثانوي الأزهري والمتهم "حمزة.ص"، بذات المدرسة وتحولت إلى مشاجرة. وعقد المتهم النية على ضربه فأخفى مطواه وسكين داخل حقيبة المدرسة وحضر بها في اليوم التالي وانتظر زميله على سلم المدرسة