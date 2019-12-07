طلائع الجيش يخشى مفاجآت الكأس أمام دكرنس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

طلائع الجيش

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام دكرنس، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد عبد الله، ويعاونه الثنائي نور سعيد ومحمد عبد الله، بينما سيكون محمود عاشور حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

دكرنس بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على مركز شباب أبو المطامير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم فريق دكرنس بفريق نهضة العامرية، وفاز دكرنس بثلاثية نظيفة. وبعد تخطيه مركز شباب أبو المطامير وفريق نهضة العامرية، واجه دكرنس فريق الحمام، في إطار مواجهات الدور التمهيدي

دكرنس بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على مركز شباب أبو المطامير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي لقاء الدور التمهيدي الثاني اصطدم فريق دكرنس بفريق نهضة العامرية، وفاز دكرنس بثلاثية نظيفة.



وبعد تخطيه مركز شباب أبو المطامير وفريق نهضة العامرية، واجه دكرنس فريق الحمام، في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثالث، وفاز دكرنس بهدف نظيف.



ويحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، ولاعبا دوليا في منتخبات الشباب، ولدى الطلائع أيضا 3 لاعبين أجانب.

