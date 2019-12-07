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صديقة للبيئة.. جامعة بنها 222 عالميًا في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
جامعة بنها
جامعة بنها
قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الجامعة انضمت لقائمة أفضل 222 جامعة عالمية، وفقا لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك (UI Green Metrics) لعام 2019. وأضاف السعيد في بيان اليوم السبت، أن جامعة أندونيسيا قد أعلنت نتيجة الإصدار الجديد لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ولأول مرة يتم تصنيف جامعة بنها عالميا بترتيب 222 ومحليا بالترتيب الثالث ضمن أفضل 780 جامعة ظهرت بالتصنيف هذا العام ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلي رصيد انجازات الجامعة في ملف التصنيفات الدولية والذي يؤثر إيجابيا في كسب ثقة المستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة.
وأكد أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي ، لافتا إلى أن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهرا متجددا للقيادات الشابة ليس داخل الجامعة فقط بل على مستوي الدولة.من جانبه،
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