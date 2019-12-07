صديقة للبيئة.. جامعة بنها 222 عالميًا في 2019
تحرير:أ.ش.أ
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
جامعة بنها
قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الجامعة انضمت لقائمة أفضل 222 جامعة عالمية، وفقا لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك (UI Green Metrics) لعام 2019.
وأضاف السعيد في بيان اليوم السبت، أن جامعة أندونيسيا قد أعلنت نتيجة الإصدار الجديد لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ولأول مرة يتم تصنيف جامعة بنها عالميا بترتيب 222 ومحليا بالترتيب الثالث ضمن أفضل 780 جامعة ظهرت بالتصنيف هذا العام ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلي رصيد انجازات الجامعة في ملف التصنيفات الدولية والذي يؤثر إيجابيا في كسب ثقة المستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة.
وأكد أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي ، لافتا إلى أن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهرا متجددا للقيادات الشابة ليس داخل الجامعة فقط بل على مستوي الدولة.من جانبه،
وأكد أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي ، لافتا إلى أن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهرا متجددا للقيادات الشابة ليس داخل الجامعة فقط بل على مستوي الدولة.
من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على العلاقات الدولية إن تصنيف جرين متريك هو الوحيد الذي يقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى إلتزامها بمعايير البيئة النظيفة.
وأضاف أن التصنيف يشتمل على 6 معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.