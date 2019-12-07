إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

محكمة

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.

وأفادت التحريات أن المجني عليه سائق يعمل في نقل البضائع على سيارته، وأغلب وقته يقضيه داخل الميناء وتمت متابعة اتصالاته الهاتفية والرسائل الصادرة والواردة إلى هاتفه، وتبين أن شخصا يدعى "ع. أ"، 56 عاما (عاطل ومقيم بشبرا بالقاهرة) انتحل اسم "محمد. أ"، واتصل بالمجني عليه وأوهمه بنقل كمية كبيرة من البضاعة