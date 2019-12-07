جريمة

إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.
وأفادت التحريات أن المجني عليه سائق يعمل في نقل البضائع على سيارته، وأغلب وقته يقضيه داخل الميناء وتمت متابعة اتصالاته الهاتفية والرسائل الصادرة والواردة إلى هاتفه، وتبين أن شخصا يدعى "ع. أ"، 56 عاما (عاطل ومقيم بشبرا بالقاهرة) انتحل اسم "محمد. أ"، واتصل بالمجني عليه وأوهمه بنقل كمية كبيرة من البضاعة
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طعن-بالسكين

طعن زميله.. تجديد حبس طالب أزهري 15 يومًا بالإسكندرية

جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية لمدة 15 يوما على خلفية طعن زميل له مستخدما سلاح أبيض، حيث يواجه تهمتين الأولى هي الشروع في قتل زميل له مع سبق الإصرار والثانية هي حيازته لسلاح أبيض داخل المدرسة. وبدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الدخيلة بوصول طالب أزهرى في المرحلة الثانوية مصابًا بثلاث طعنات نافذة فى الجانب الأيسر وأنها محاولة شروع في قتل وأن الطالب المصاب يرقد فى حالة صحية صعبة وخضع لعمليتين جراحيتين.
حملة-امنية

ضبط 25 متهمًا وتحرير 135 مخالفة في حملة بالجيزة

شن ضباط شرطة المرافق بالتعاون مع حي الهرم بالجيزة، وكذلك مباحث التموين، حملة أمنية مشتركة لضبط جرائم الغش التجاري، والإشغالات وتعطيل الطرق والمرافق بسبب استغلال الشوارع كمرفق عام فى ترويج البضائع المختلفة، ونجحت الحملة فى ضبط 135 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وببيع منتجات مجهولة المصدر وأخرى غير معلن أسعارها، علاوة على عدد من المنشآت غير المرخصة، تم إغلاقها، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن عدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من المطاعم، وكذلك وقائع غش بإنتاج خبز ناقص الوزن.
جثة-فى-شقة

«مختنقة ببخار السخان».. وفاة طالبة جامعية داخل شقة بالقاهرة

لقيت طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مصرعها داخل شقة مستأجرة هي وعدد من صديقاتها من الطالبات بسكن التدريس ببولاق الدكرور، مختنقة ببخار السخان أثر استنشاقها بخار الماء ما أدى لاختناقها.. وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة، في سكن التدريس ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين العثور على جثة الطالبة إجلال محمد وأصل، من محافظة دمياط، طالبة بكلية الآثار، متوفاة باسفكسيا الخنق.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
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جثة

انهيار حائط بكنسية أبو فانا.. ومصرع شخصين

لقي طفل وسيدة مصرعهما، وأصيبت 4 سيدات آخريات، اليوم الأحد، في أثناء تواجدهم داخل الكنيسة الأثرية في دير أبو فانا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية.
انتحار

«بسبب أزمة نفسية».. انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مساء اليوم السبت، على الانتحار من أعلى برج القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية. البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قصر النيل، بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة، يفيد بقدوم شاب على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى البرج. على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
جثة (1)

«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
جثة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
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