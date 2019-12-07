أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 659 جنيهًا. عيار 24: 753 جنيهًا. عيار 18: 565 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5272 جنيها. وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وانخفض