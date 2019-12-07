5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

بريميرو دي أوجوستو الأنجولي

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.

ومع كارتيرون يأمل الزمالك إنهاء موجة الجفاف الطويلة منذ آخر مرة فاز فيها باللقب عام 2002، علمًا بأنه في العام الماضي توج بكأس الكونفيدرالية، لكن عيونهم لا تزال معلقة على اللقب السادس في مسابقة الأندية الرائدة، بعد أن خسروا النهائي في عام 2016. وفي ما يلي نرصد 5 أرقام قبل اللقاء: 1- هذا أول لقاء بين