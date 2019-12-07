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السيسي يستقبل 4 منتخبات رياضية: نقدر الأبطال

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين. وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولا للهدف.ووجه الرئيس بتوفير الإمكانات
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

اختيار مقبرة «خوي» من بين أهم 10 اكتشافات أثرية 2019

أعلنت مجلة الآثار الأمريكية (Archaeology Magazine) اختيار مقبرة خوي المشرف على القصر الملكي في أواخر عصر الأسرة الخامسة والمكتشفة بجبانة سقارة الأثرية فى ابريل الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2019 والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة المقبرة بحوائطها الملونة على غلاف المجلة لنسخة يناير - فبراير 2020.
القوات-البحرية-المصرية

ختام التدريب البحري المصري الروسي «جسر الصداقة 2019»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بالمسرح، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.
جامعة-بنها

صديقة للبيئة.. جامعة بنها 222 عالميًا في 2019

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الجامعة انضمت لقائمة أفضل 222 جامعة عالمية، وفقا لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك (UI Green Metrics) لعام 2019. وأضاف السعيد في بيان اليوم السبت، أن جامعة أندونيسيا قد أعلنت نتيجة الإصدار الجديد لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ولأول مرة يتم تصنيف جامعة بنها عالميا بترتيب 222 ومحليا بالترتيب الثالث ضمن أفضل 780 جامعة ظهرت بالتصنيف هذا العام ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلي رصيد انجازات الجامعة في ملف التصنيفات الدولية والذي يؤثر إيجابيا في كسب ثقة المستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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محمد-سعفان

القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
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السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات: ضيافة معهودة من أبناء زايد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".. وعاد الرئيس إلى القاهرة اليوم، وشهدت الزيارة تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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