اختيار مقبرة «خوي» من بين أهم 10 اكتشافات أثرية 2019

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية

أعلنت مجلة الآثار الأمريكية (Archaeology Magazine) اختيار مقبرة خوي المشرف على القصر الملكي في أواخر عصر الأسرة الخامسة والمكتشفة بجبانة سقارة الأثرية فى ابريل الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2019 والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة المقبرة بحوائطها الملونة على غلاف المجلة لنسخة يناير - فبراير 2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد رئيس البعثة المصرية التي قامت بالكشف عن هذه المقبرة، في تصريح له، اليوم السبت، تعليقا على هذا الاختيار، إن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلناه في أبريل الماضي خلال مؤتمر صحفي عالمي بجبانة سقارة نجاح البعثة الأثرية المصرية