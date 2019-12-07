مشاهدة الأزواج للأفلام الرومانسية تحميهم من الطلاق

ما يجعل الفيلم فعالا ويعادل الطريقة التي يقوم بها المعالج للأزواج هو أن مشاهدة تلك النوعية من الأفلام تساعدهم على إلقاء نظرة فاحصة على سلوكهم
خلال السنوات الأخيرة، شهَدنا ارتفاعا في معدلات الطلاق لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مرضية للطرفين من أجل الحفاظ على حياتهم الزوجية، والمدهش في الأمر أن مجموعة من الباحثين وجدوا نهجا جديدا لإبقاء الشريكين معا.
توصلت دراسة جديدة في جامعة روتشستر إلى أن مشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعالج العلاقة بين الشريكين مرة واحدة شهريا لها تأثير فعال فى الزوجين اللذين يواجهان مشكلات بالفعل من خلال تقديم المشورة. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
كما أوضحت النتائج التي توصل إليها رونالد روج، الطبيب النفسي، أن مشاهدة الزوجين لمثل هذا النوع من الأفلام تقلل من معدلات الطلاق إلى النصف، وخفض معدل انفصال الزوجين عن بعضهما في نفس المنزل من 24% إلى 11% بعد 3 سنوات.
يمكن للأفلام أن تكون إحدى طرق تقديم المشورة للزواج
غالبا ما يمتلك الأزواج والزوجات
كما أوضحت النتائج التي توصل إليها رونالد روج، الطبيب النفسي، أن مشاهدة الزوجين لمثل هذا النوع من الأفلام تقلل من معدلات الطلاق إلى النصف، وخفض معدل انفصال الزوجين عن بعضهما في نفس المنزل من 24% إلى 11% بعد 3 سنوات.
يمكن للأفلام أن تكون إحدى طرق تقديم المشورة للزواج
غالبا ما يمتلك الأزواج والزوجات حسا بسيطا تجاه الصواب والخطأ في العلاقات، ويقول الباحثون: "نحن لا نحتاج إلى تعليمهم المهارات الجديدة، كما أن النظر إلى النزاعات بين الطرفين عند مشاهدة الأفلام يمكن أن يساعدهم على ملاحظة سلوكهم السيئ كل تجاه الآخر".
وأوضح الطبيب النفسي أن ما يجعل الفيلم فعالا ويعادل الطريقة التي يقوم بها المعالج لهم هو أن مشاهدة تلك النوعية من الأفلام تساعد الأزواج على إلقاء نظرة فاحصة على سلوكهم، فعند مشاهدة كيفية تعامل الأزواج على التليفزيون من خلال المجادلات، يمكن للأزواج في الحياة الواقعية ربطها بزواجهم؛ لذا فإن إلقاء نظرة موضوعية على علاقتك مع شريك حياتك سيكون مفيدا.
الأفلام مادة رائعة غير مكلفة
على عكس العلاج الزوجي والاستشارات الزوجية، يقول مؤلف الدراسة رونالد روج، إن طريقة مناقشة الأفلام غير مكلفة وماتعة وبسيطة، فكل ما على الزوجين فعله هو إحضار بعض الفشار، مع الاستراحة على الأريكة، وقد تساعد بعض المشاهد الرومانسية على إشعال شرارة الحب، ما يكشف عن مشاعر كل من الزوجين للآخر، ومن ثم يستطيعان التحدث معًا بوضوح حول كل الأمور التي قد تؤثر فى حياتهما الزوجية.
لا يهم عمر زواجك
يعتقد الخبراء أن مشاهدة طرق معالجة الأفلام للعلاقة بين الزوجين تناسب الجميع، بغض النظر عن مدة الزواج، فالجلوس مركزا على سلوك شخص ما في مَشاهِد الأفلام يمكنه أن يكون فعالا لأي زوجين، وقد تساهم مشاهدة الأفلام الرومانسية في الاحتفال بعيد الزواج، إذ يمسك أحدهما بيد الآخر ويناقشان كل شيء بوضوح، فالأفلام قد تمثل حلا حقيقيا للمشكلات.
لا تحتاج إلى سبب معين لمشاهدة الأفلام الرومانسية
هل تحب مناقشة الأفلام مع شخص تحبه؟ عند مشاهدة فيلم يعرض العلاقات، وكيف يحارب الزوجان من أجل ألا تموت الرومانسية لديهما، تلك الأمور تساعد في سد الفجوة بين الطرفين في الحقيقة، ومن ثم إنقاذ الزواج من الانهيار.
علامات هوس السيطرة عند شريكك
1- إلقاء اللوم عليك دائمًا
يقوم من يحبون فرض السيطرة بإلقاء اللوم عليك دائمًا، حتى على الأشياء الصغيرة التي لا قيمة لها، فإذا حدث شيء خطأ، يتخذون دائمًا دور الضحية، ويجعلونك تعتقد أنك المسؤول عن كل هذه الأشياء، ودائمًا ستسمع منهم جملا مثل "إنه خطؤك"، أو "كان لا ينبغي فعل ذلك".
2- الغيرة لأسباب غير منطقية
يريد دائما لفت انتباهك، وتخصيص كل وقتك له، ويشعر بالغيرة عندما تقوم بعمل خطط مع غيره، وتوجد مواقف تتضح فيها الغيرة بشكل كبير؛ على سبيل المثال، إلقاء التعليقات السلبية عند رؤيتك مع الآخرين.
3- يحاول تغييرك
يسعى دائما إلى تغيير أفكارك ونظرتك للحياة، إضافة إلى تغيير مظهرك الخارجي، حتى تنال إعجابه، فأنت محاصر من جميع الجوانب، وربما يتدخل في الهوايات التي ترغب في ممارستها، فأنت مقيد، وليس لك الحق في التحدث أو الاعتراض.