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مشاهدة الأزواج للأفلام الرومانسية تحميهم من الطلاق

ما يجعل الفيلم فعالا ويعادل الطريقة التي يقوم بها المعالج للأزواج هو أن مشاهدة تلك النوعية من الأفلام تساعدهم على إلقاء نظرة فاحصة على سلوكهم
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
الزواج
الزواج
خلال السنوات الأخيرة، شهَدنا ارتفاعا في معدلات الطلاق لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مرضية للطرفين من أجل الحفاظ على حياتهم الزوجية، والمدهش في الأمر أن مجموعة من الباحثين وجدوا نهجا جديدا لإبقاء الشريكين معا. توصلت دراسة جديدة في جامعة روتشستر إلى أن مشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعالج العلاقة بين الشريكين مرة واحدة شهريا لها تأثير فعال فى الزوجين اللذين يواجهان مشكلات بالفعل من خلال تقديم المشورة. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
كما أوضحت النتائج التي توصل إليها رونالد روج، الطبيب النفسي، أن مشاهدة الزوجين لمثل هذا النوع من الأفلام تقلل من معدلات الطلاق إلى النصف، وخفض معدل انفصال الزوجين عن بعضهما في نفس المنزل من 24% إلى 11% بعد 3 سنوات.  يمكن للأفلام أن تكون إحدى طرق تقديم المشورة للزواج غالبا ما يمتلك الأزواج والزوجات
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