الجنايني: تكريم السيسي له أثر بالغ في نفوس اللاعبين

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

عبد الفتاح السيسي - رمضان صبحي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، كما حضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولا إلى الهدف. ووجه الرئيس بتوفير

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولا إلى الهدف.



ووجه الرئيس بتوفير الإمكانيات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.



وأعرب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بتكريم رئيس الجمهورية للمنتخب الأولمبي، وقال الجنايني في تصريحات خاصة، إن التكريم جعله يشعر بقيمة ما حققه المنتخب، ويعد التكريم وساما على صدره وكان له أثر بالغ في نفوس اللاعبين.

