سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تسليم 624 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة 15 ديسمبر

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
دار مصر - صورة أرشيفية
دار مصر - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بمنطقة شمال القرنفل (كود 111) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في ببان للوزارة، اليوم السبت: "سيتم تسليم العمارات أرقام (34، 35، 117، 125، 126، 127، 128، 164، 165، 166، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 189، 190، 191، 194، 195، 200، 201، 442، 443".
وأوضح النجار، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.من ناحية أخرى، استقبل مسئولو جهاز
اقرأ المزيد
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏ وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏
الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه

قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.
اقرأ المزيد من الأخبار
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

الأحد.. تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة السادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بيانا، قال فيه إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 2 أبريل 2020، في تسليم 3 آلاف و3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بها، بالقرعة العلنية التكميلية للإسكان الاجتماعي بالمرحلة السابعة والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 18 سبتمبر 2016 وحتى 5 أكتوبر 2017، والمرحلة الثامنة، والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 6 أغسطس 2017 وحتى 29 أغسطس 2018.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تعكر مياه الشرب

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل موجها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ظهور عكارة في مياه الشرب في بعض الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك ظهور رائحة كريهة ناتجة من تفاعل زيادة نسب الكلور مع الطحالب، قائلة إن جهاز المدينة رفع نسب الكلور للقضاء على الطحالب، خاصة الطحالب الخضراء مثل «سينيديسمس»، وحمض «الهيوميك».
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو مترا، منها 716 كيلو مترت داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه، المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه، والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو مترا طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هي: بني مزار البويطي، ديروط الفرافرة، محور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو مترا طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان: تنفيذ 70% من وحدات مشروع «جنة»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إنه جاري تنفيذ 11232 وحدة سكنية «468 عمارة»، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات «196 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 84%، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، مضيفًا أنه جاري أيضا تنفيذ 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبة متصلة»، تضم 2103 وحدات، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]