تسليم 624 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة 15 ديسمبر
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
دار مصر - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بمنطقة شمال القرنفل (كود 111) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في ببان للوزارة، اليوم السبت: "سيتم تسليم العمارات أرقام (34، 35، 117، 125، 126، 127، 128، 164، 165، 166، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 189، 190، 191، 194، 195، 200، 201، 442، 443".
وأوضح النجار، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.من ناحية أخرى، استقبل مسئولو جهاز
وأوضح النجار، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
من ناحية أخرى، استقبل مسئولو جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة وفدا من جامعة "يوكلان" بإنجلترا، لتفقد عدد من المشروعات والأعمال والإنشاءات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث أشاد الوفد بنسب الإنجاز بالمشروعات. وذكر أسامة عبد الغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، اليوم، أن الوفد قام بزيارة الممشى السياحي الشاطئي ومنطقة الأبراج والكباري والبواغيز والمنطقة الترفيهية، ثم توجه لزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بالمدينة.