تسليم 624 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة 15 ديسمبر

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

دار مصر - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بمنطقة شمال القرنفل (كود 111) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في ببان للوزارة، اليوم السبت: "سيتم تسليم العمارات أرقام (34، 35، 117، 125، 126، 127، 128، 164، 165، 166، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 189، 190، 191، 194، 195، 200، 201، 442، 443".

وأوضح النجار، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.من ناحية أخرى، استقبل مسئولو جهاز