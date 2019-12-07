رياضة

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بهدفين في الليجا

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
ريال مدريد
ريال مدريد
تغلب ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وسجل ثنائية الفريق الملكي كل من رافائيل فاران في الدقيقة 37، ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما، الذى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليحقق ريال مدريد 3 نقاط غالية في صراعه القوي مع برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ موسم 2016- 2017، بعدما توج العملاق الكتالوني باللقب في آخر عامين.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط، في المركز الـ19 وقبل الأخير، ليواصل معاناته مع وجوده في المراكز المؤدية إلى الهبوط. ويأمل ريال مدريد في تعثر غريمه برشلونة اليوم، للانفراد بصدارة جدول الترتيب،
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ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
زين الدين زيدان

زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يضرب بلاتينيوم بثلاثية

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا سهلا على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز ثلاثية النجم الساحلي كل من كريم عريبي (هدفين) في الدقيقتين 23 و47، بينما سجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد بذلك الفريق التونسي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول المجموعة الثانية التي تضم معهما الأهلي والهلال السوداني.
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ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع الصدارة اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يوجد إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 170 مباراة من قبل، حقق خلالها الريال الانتصار في 102 مباراة وتعادل في 33 لقاءً وخسر 35 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الفريق الملكي في تلك المباريات 376 هدفًا، واستقبلت شباكهم 192 هدفًا.
real madred

ريال مدريد يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

حقق فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فوزًا ثمينا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوكاس بيريز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كارفاخال هدف الفوز للملكي، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
فالفيردي

فالفيردي عن فوز برشلونة: المباراة لم تكن رائعة

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة الإسباني، على الفوز الذي حققه البلوجرانا على ليجانيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن انتصارًا مبهرًا. وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم جدا؛ لأن المباراة ساءت للغاية علينا في البداية، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا". وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت على مستوانا، أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".
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