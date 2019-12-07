ريال مدريد يتخطى إسبانيول بهدفين في الليجا

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

ريال مدريد

تغلب ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وسجل ثنائية الفريق الملكي كل من رافائيل فاران في الدقيقة 37، ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما، الذى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليحقق ريال مدريد 3 نقاط غالية في صراعه القوي مع برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ موسم 2016- 2017، بعدما توج العملاق الكتالوني باللقب في آخر عامين.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط، في المركز الـ19 وقبل الأخير، ليواصل معاناته مع وجوده في المراكز المؤدية إلى الهبوط. ويأمل ريال مدريد في تعثر غريمه برشلونة اليوم، للانفراد بصدارة جدول الترتيب،

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط، في المركز الـ19 وقبل الأخير، ليواصل معاناته مع وجوده في المراكز المؤدية إلى الهبوط.



ويأمل ريال مدريد في تعثر غريمه برشلونة اليوم، للانفراد بصدارة جدول الترتيب، إذ يستقبل برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، نظيره ريال مايوركا على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساءً. ومن شأن انتصار البارسا أن يعيده إلى صدارة جدول الترتيب من جديد بفارق الأهداف عن الريال.



وبدوره واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تصدّره قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك في رصيده 9 أهداف.



