جريمة

تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر إلى 11 يناير

تحرير:التحرير ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
محكمة
محكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك إلى جلسة 11 يناير المقبل لسماع مرافعة النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار (48 سنة) سائق الجرار قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده كما تلاعب
اقرأ المزيد
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
محكمة-ارشفية

إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.
طعن-بالسكين

طعن زميله.. تجديد حبس طالب أزهري 15 يومًا بالإسكندرية

جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية لمدة 15 يوما على خلفية طعن زميل له مستخدما سلاح أبيض، حيث يواجه تهمتين الأولى هي الشروع في قتل زميل له مع سبق الإصرار والثانية هي حيازته لسلاح أبيض داخل المدرسة. وبدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الدخيلة بوصول طالب أزهرى في المرحلة الثانوية مصابًا بثلاث طعنات نافذة فى الجانب الأيسر وأنها محاولة شروع في قتل وأن الطالب المصاب يرقد فى حالة صحية صعبة وخضع لعمليتين جراحيتين.
حملة-امنية

ضبط 25 متهمًا وتحرير 135 مخالفة في حملة بالجيزة

شن ضباط شرطة المرافق بالتعاون مع حي الهرم بالجيزة، وكذلك مباحث التموين، حملة أمنية مشتركة لضبط جرائم الغش التجاري، والإشغالات وتعطيل الطرق والمرافق بسبب استغلال الشوارع كمرفق عام فى ترويج البضائع المختلفة، ونجحت الحملة فى ضبط 135 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وببيع منتجات مجهولة المصدر وأخرى غير معلن أسعارها، علاوة على عدد من المنشآت غير المرخصة، تم إغلاقها، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن عدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من المطاعم، وكذلك وقائع غش بإنتاج خبز ناقص الوزن.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]