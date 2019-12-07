تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر إلى 11 يناير

تحرير:التحرير ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك إلى جلسة 11 يناير المقبل لسماع مرافعة النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار (48 سنة) سائق الجرار قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده كما تلاعب