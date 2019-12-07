إيفرتون يعود للانتصارات عبر بوابة تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

إيفرتون وتشيلسي

نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.

شهدت المباراة سيطرة من تشيلسي على الملعب معظم أوقات المباراة، لكن دون فاعلية على مرمى إيفرتون الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وأحرز 3 أهداف، وفي المقابل أحرز كوفاسيتش هدف البلوز الوحيد في اللقاء الذي انتهى بفوز إيفرتون بنتيجة 3-1 ليحصد 3 نقاط غالية بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره. ويكسر