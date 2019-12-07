رياضة

إيفرتون يعود للانتصارات عبر بوابة تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
إيفرتون وتشيلسي
إيفرتون وتشيلسي
نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.
شهدت المباراة سيطرة من تشيلسي على الملعب معظم أوقات المباراة، لكن دون فاعلية على مرمى إيفرتون الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وأحرز 3 أهداف، وفي المقابل أحرز كوفاسيتش هدف البلوز الوحيد في اللقاء الذي انتهى بفوز إيفرتون بنتيجة 3-1 ليحصد 3 نقاط غالية بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره. ويكسر
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ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
زين الدين زيدان

زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يضرب بلاتينيوم بثلاثية

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا سهلا على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز ثلاثية النجم الساحلي كل من كريم عريبي (هدفين) في الدقيقتين 23 و47، بينما سجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد بذلك الفريق التونسي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول المجموعة الثانية التي تضم معهما الأهلي والهلال السوداني.
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فرانك-لامبارد

لامبارد يعلق على قرار رفع الحظر عن تشيلسي

علق فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على قرار رفع الإيقاف عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، وقال المدير الفني الإنجليزي:"يمكننا الأن أن ننظر للأمام، وهذا أمر جيد علي مستوي كرة القدم، لم نناقش أي أمور، لكن المناقشة ستبدأ الان". وخفضت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة، وصار لدى الفريق الإمكانية لتدعيم صفوفه في يناير المقبل .وأكمل لامبارد عن إمكانية إبرام صفقات:"اللاعبين يجب أن يحصلوا علي حقهم، ما يحدث من نجاح يعود للفريق، أريد المزيد، وأن نتقدم في جدول الترتيب، وإذا كان هناك إمكانية لتدعيم الفريق سوف نري".
تشيلسي

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
اليسون-بيكر

أليسون يكشف لماذا تغير صلاح بعد الانتقال من روما

علق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على تطور مستوى زميله في الفريق محمد صلاح، وذلك بعد انتقال الفرعون المصري من روما إلى ليفربول. وقال أليسون خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "صلاح الذي وجدته في ليفربول كان مختلفًا تمامًا عن الذي قابلته في روما، لم أكن أتحدث الإنجليزية وهو لم يجِد الإيطالية، وعلى الرغم من ذلك كانت تجمعنا علاقة جيدة، لكن محدودة بسبب اللغة". وأكمل حارس مرمى المنتخب البرازيلي: "صلاح أول شخص اقتربت منه عندما انتقلت إلى ليفربول، وعلى الرغم من أنه في إيطاليا قد ظهر بمستوى رائع مع روما".
ليفربول - جينيك

ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.
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