رياضة

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يضرب بلاتينيوم بثلاثية

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
حقق فريق النجم الساحلي فوزًا سهلا على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز ثلاثية النجم الساحلي كل من كريم عريبي (هدفين) في الدقيقتين 23 و47، بينما سجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد بذلك الفريق التونسي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول المجموعة الثانية التي تضم معهما الأهلي والهلال السوداني.
وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي مع اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. تقدم الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق زكريا بن شاعة وتعادل توني ريبيرو لأصحاب
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ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
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نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.
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سجل صادم للهلال خارج أرضه في دوري الأبطال

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
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بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة. ويسعى الأهلي في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، ويأمل المارد الأحمر في هذه المباراة مصالحة جماهيره.
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