مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يضرب بلاتينيوم بثلاثية

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

النجم الساحلي

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا سهلا على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز ثلاثية النجم الساحلي كل من كريم عريبي (هدفين) في الدقيقتين 23 و47، بينما سجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد بذلك الفريق التونسي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول المجموعة الثانية التي تضم معهما الأهلي والهلال السوداني.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي مع اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. تقدم الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق زكريا بن شاعة وتعادل توني ريبيرو لأصحاب