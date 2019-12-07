رياضة

زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .
وتحدث زيدان عن اللاعب الصاعد فينسيس جوينيور، قائلا: "إنه لاعب يرغب دوما في التسجيل، لكن يجب الإشادة به، قدم أداء جيدا في المباراة، قدم مستوى جيدًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي رغم أنه لا يشارك كثيرا في الآونة الأخيرة". وأشار المدير الفني للمرينجي بأن الجهاز الفني يعمل كثيرا على اللمسة الأخيرة لفينيسيوس
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ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يضرب بلاتينيوم بثلاثية

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا سهلا على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز ثلاثية النجم الساحلي كل من كريم عريبي (هدفين) في الدقيقتين 23 و47، بينما سجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد بذلك الفريق التونسي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول المجموعة الثانية التي تضم معهما الأهلي والهلال السوداني.
تشيلسي - إيفرتون

إيفرتون يعود للانتصارات عبر بوابة تشيلسي

نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.
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ريال مدريد

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بهدفين في الليجا

تغلب ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وسجل ثنائية الفريق الملكي كل من رافائيل فاران في الدقيقة 37، ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما، الذى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليحقق ريال مدريد 3 نقاط غالية في صراعه القوي مع برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ موسم 2016- 2017، بعدما توج العملاق الكتالوني باللقب في آخر عامين.
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع الصدارة اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يوجد إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 170 مباراة من قبل، حقق خلالها الريال الانتصار في 102 مباراة وتعادل في 33 لقاءً وخسر 35 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الفريق الملكي في تلك المباريات 376 هدفًا، واستقبلت شباكهم 192 هدفًا.
زين الدين زيدان

زيدان: طريقة اللعب ليست كل شيء.. والحيوية أهم

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن طريقة اللعب ليست كل شيء، لكن الشيء المهم هو الحيوية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيول، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، علمًا بأن اللقاء سيقام غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال مدرب ريال مدريد: "طريقة اللعب ليست كل شيء، لكن الشيء المهم هو الحيوية، ولا أحب أن أفعل نفس الشيء دائمًا، لأن المنافسين يدرسونك، وطرق اللعب التي نضعها تكون على حسب المباراة، وقبل اللقاء ضد إسبانيول قد نلعب بطريقة مختلفة عن المباريات الأخرى".
إيدين هازارد (5)

زيدان: لدينا جهاز طبي رائع.. وهازارد ليس سعيدًا

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إسبانيول، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإسباني. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سندخل مواجهة إسبانيول دون استرخاء، فهو خصم يسعى للعب مباراة جيدة، ونريد أن نقدم أداءً رائعًا، وسنحاول بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب". وفي ما يخص إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، قال زيدان: "هازارد ليس سعيدًا، لكن هذا هو الواقع، ورغم أن الإصابة كانت أسوأ من المتوقع، فإنه سيعود قريبًا بعد علاجه ولا شيء أكثر من ذلك".
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