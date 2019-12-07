زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

زين الدين زيدان

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .

وتحدث زيدان عن اللاعب الصاعد فينسيس جوينيور، قائلا: "إنه لاعب يرغب دوما في التسجيل، لكن يجب الإشادة به، قدم أداء جيدا في المباراة، قدم مستوى جيدًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي رغم أنه لا يشارك كثيرا في الآونة الأخيرة". وأشار المدير الفني للمرينجي بأن الجهاز الفني يعمل كثيرا على اللمسة الأخيرة لفينيسيوس



وتحدث زيدان عن اللاعب الصاعد فينسيس جوينيور، قائلا: "إنه لاعب يرغب دوما في التسجيل، لكن يجب الإشادة به، قدم أداء جيدا في المباراة، قدم مستوى جيدًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي رغم أنه لا يشارك كثيرا في الآونة الأخيرة".

وأشار المدير الفني للمرينجي بأن الجهاز الفني يعمل كثيرا على اللمسة الأخيرة لفينيسيوس في التدريبات.



وواصل: "نعمل على المسألة كثيرا، لكن الأهداف تأتي مع الحصول على ثقة أكبر، لقد أدى جيدا اليوم، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".



واختتم زيدان تصريحاته: "كاسيميرو سيكون مهددا بالغياب عن الكلاسيكو، عليه أن يتحمل ويتفادى أي بطاقات".



وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط، في المركز الـ19.