رياضة

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
ليفربول
ليفربول
نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
وشهدت تشكيلة الريدز تدويرًا بين لاعبي ليفربول؛ حيث أبعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، ساديو ماني عن المشاركة في المباراة، كما لم يبدأ بأرنولد الذى شارك من الدقيقة 40 من عمر المباراة بديلا للمصاب لوفرين. ولم يشارك كلوب بالتشكيلة الأساسية للفريق، لإراحة اللاعبين للقاء سالزبورج النمساوي، حيث يبحث المدير
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زين الدين زيدان

زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يضرب بلاتينيوم بثلاثية

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا سهلا على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز ثلاثية النجم الساحلي كل من كريم عريبي (هدفين) في الدقيقتين 23 و47، بينما سجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد بذلك الفريق التونسي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول المجموعة الثانية التي تضم معهما الأهلي والهلال السوداني.
تشيلسي - إيفرتون

إيفرتون يعود للانتصارات عبر بوابة تشيلسي

نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.
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ليفربول- ايفرتون

ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

توج السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر مع ليفربول. وقدم ساديو ماني مستوي متقدم مع الريدز خلال شهر نوفمبر، حيث تمكن الدولي السنغالي خلال 4 مباريات بالشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدف. وسجل ماني حتى الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 9 أهداف بفارق 5 أهداف عن متصدر هدافي البريميرليج، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ومن المقرر أن يخوض ليفربول، غدًا السبت علي ملعب دين كورت، في مباراة تقام بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والتي يواجه فيها بورنموث على ملعب الأخير.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
يورجن كلوب

كلوب عن إصابة صلاح: لست قلقًا على الإطلاق

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب فريقه، تدرب بشكل طبيعي يومي الأحد والإثنين، ولا وجود لأي قلق حول إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الريدز أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، قائلًا: "صلاح كان يبدو فى حالة جيدة للغاية في التدريبات يومي الأحد والإثنين، سنرى ما سيحدث اليوم، لكني لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".
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