ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

ليفربول

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.

وشهدت تشكيلة الريدز تدويرًا بين لاعبي ليفربول؛ حيث أبعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، ساديو ماني عن المشاركة في المباراة، كما لم يبدأ بأرنولد الذى شارك من الدقيقة 40 من عمر المباراة بديلا للمصاب لوفرين. ولم يشارك كلوب بالتشكيلة الأساسية للفريق، لإراحة اللاعبين للقاء سالزبورج النمساوي، حيث يبحث المدير