العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.

وأشار إلى أن مصر تتأثر بما يدور في المنطقة من تحديات تؤثر على الأمن القومي، فحولها عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلا عن التحدي الداخلي وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، مضيفا أنه "على سبيل المثال، فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم