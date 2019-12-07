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العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي
اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي
قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.
وأشار إلى أن مصر تتأثر بما يدور في المنطقة من تحديات تؤثر على الأمن القومي، فحولها عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلا عن التحدي الداخلي وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، مضيفا أنه "على سبيل المثال، فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏ وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏
الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
السيسي (5)

السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اليوم السبت، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.
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عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الشعب المصري والمنتخب الأولمبي، بعد الفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في التاريخ، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو"، مضيفا: "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".
السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
السيسي (5)

السيسي يبحث تنويع مجالات التعاون العسكري مع ألمانيا

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد الرئيس السيسي، خلال اللقاء الذي حضره محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

خلال أيام.. افتتاح أول مراكز لتجميع البلازما بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح أول مجموعة مراكز لتجميع البلازما فى مصر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في 2020، جاء ذلك في كلمتها، خلال افتتاحها مؤتمر الأهرام الأول للدواء الذي تنظمه مؤسسة الأهرام برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
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