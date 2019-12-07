العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي
قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.
وأشار إلى أن مصر تتأثر بما يدور في المنطقة من تحديات تؤثر على الأمن القومي، فحولها عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلا عن التحدي الداخلي وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، مضيفا أنه "على سبيل المثال، فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم
وأشار إلى أن مصر تتأثر بما يدور في المنطقة من تحديات تؤثر على الأمن القومي، فحولها عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلا عن التحدي الداخلي وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، مضيفا أنه "على سبيل المثال، فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم في مصر".
وشدد العصار، على أن مصر حققت، منذ يونيو 2014، إنجازات على الأرض لا ينكرها إلا جاحد، وبعد الحال الصعبة التي كانت البلاد عليها أصبحت المؤسسات الدولية للتصنيفات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر يوما بعد يوم.
وأوضح أنه بعد عشر سنوات مقبلة من استمرار مصر على هذه الوتيرة لا بد أن نفكر كيف ستكون مصر، وأن نكون على استعداد لمواجهة من يكره تقدمها، ولذا يصبح أمننا القومي على المحك، فبينما نتقدم وننجز هناك دول لا تحب أن نصل إلى هذا التقدم.
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها بعدد من المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.
وتعقد الندوة بدعوة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويشهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويديرها كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأستاذ عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إضافة إلى كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.