وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

وزيرة البيئة

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.

كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة والتي تتضمن تجهيز البنية التحتية، مؤكدة على أن الوزارة يتمثل دورها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكافة أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعا