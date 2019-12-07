وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض
تحرير:أ.ش.أ
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
وزيرة البيئة
قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة والتي تتضمن تجهيز البنية التحتية، مؤكدة على أن الوزارة يتمثل دورها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكافة أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعا
كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة والتي تتضمن تجهيز البنية التحتية، مؤكدة على أن الوزارة يتمثل دورها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكافة أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعا قوميا يستلزم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات وأن الادارة العامة لمنظومة المخلفات تختص بكل دولة طبقا ظروفها وطريقتها المحلية في التنفيذ.
واستعرضت الوزيرة - خلال مشاركتها - أهم عوائد المنظومة وعملية المتابعة والرصد، مشيرة إلى أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويا حوالي 26 مليونا في كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض، قائلة: «إن ما يتم جمعه ماديا من تدوير المخلفات يتم ضخه مرة اخرى في المنظومة للحفاظ على استدامتها».
تأتي هذه الورشة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك فيها محافظ الغربية الدكتور طارق راشد، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ومحافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب محمود، ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب الديريدي، ومحافظ الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية.