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وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة والتي تتضمن تجهيز البنية التحتية، مؤكدة على أن الوزارة يتمثل دورها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكافة أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعا
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏ وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏
الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.
اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه

قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.
السيسي (5)

السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اليوم السبت، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.
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السيسي (5)

السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اليوم السبت، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
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