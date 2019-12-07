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الجزائر: لا مكان للتزوير وسلب إرادة الشعب في انتخابات الرئاسة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
الجزائر
الجزائر
أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مساء اليوم السبت، أنها عازمة على صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، إذ ذكرت السلطة في بيان لها: «أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إنشائها في 15 سبتمبر 2019، تسير بخطى ثابتة في اتجاه تجسيد إرادة الشعب وتطبيق شعارات الهبة الشعبية في اتجاه التغيير منذ 22 فبراير، وهو ما عاهدت عليه الشعب والشهداء والوطن في القسم على كتاب الله».
وأضافت: «اليوم نجدد العهد بما أقسمنا عليه والالتزام أمام الشعب ونحن في نهاية الحملة الانتخابية التي توجت بالأمس بحدث تاريخي يعتبر الأول من نوعه في المسار الانتخابي للدولة الجزائرية بالمناظرة الحضارية بين المرشحين للرئاسة اليوم 12 ديسمبر 2019».وأكدت السلطة، أن هذه العملية الدستورية ستخرج البلاد إلى ما
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قطاع غزة

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أطلقت مساء اليوم السبت، 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها. على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية، بحسب العربية. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
احمد-اويحيى (2)

استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد

استأنفت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات. واستمعت المحكمة اليوم لأقوال رجل الأعمال علي حداد، المتهم في القضية بالمشاركة في غسيل الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
اردوغان والسراج - ليبيا

تركيا كلمة السر في طرد اليونان للسفير الليبي

أثارت اتفاقية تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط، تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الكثير من الجدل، وتسببت في أزمة بين اليونان وليبيا، حيث ستتيح تلك الاتفاقية لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني. وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
فايز-السراج

مسؤول ليبي: اتفاق السراج وأردوغان «رخيص» بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق"، وقال في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، إن: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
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احمد-اويحيى (2)

استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد

استأنفت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات. واستمعت المحكمة اليوم لأقوال رجل الأعمال علي حداد، المتهم في القضية بالمشاركة في غسيل الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
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الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
الجزائر

الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.
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