الجزائر: لا مكان للتزوير وسلب إرادة الشعب في انتخابات الرئاسة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

الجزائر

أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مساء اليوم السبت، أنها عازمة على صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، إذ ذكرت السلطة في بيان لها: «أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إنشائها في 15 سبتمبر 2019، تسير بخطى ثابتة في اتجاه تجسيد إرادة الشعب وتطبيق شعارات الهبة الشعبية في اتجاه التغيير منذ 22 فبراير، وهو ما عاهدت عليه الشعب والشهداء والوطن في القسم على كتاب الله».

وأضافت: «اليوم نجدد العهد بما أقسمنا عليه والالتزام أمام الشعب ونحن في نهاية الحملة الانتخابية التي توجت بالأمس بحدث تاريخي يعتبر الأول من نوعه في المسار الانتخابي للدولة الجزائرية بالمناظرة الحضارية بين المرشحين للرئاسة اليوم 12 ديسمبر 2019».وأكدت السلطة، أن هذه العملية الدستورية ستخرج البلاد إلى ما