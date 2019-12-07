قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

تحرير:محمد مجلى ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.

وأضاف الدباس أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم بامتلاكه حق تقرير المصير، مؤكدا أن القيادة السياسية الفلسطينية تخوض معركة دبلوماسية في المحافل الدولية؛ لتثبت هذا الحق، والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكد