كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة
تحرير:محمد فتحي
٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
كامل الوزير
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على قيادة الجرارات الجديدة.
وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».
واستقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس الماضي، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation.وشهد الوزير وقيادات السكة
واستقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس الماضي، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation.
وشهد الوزير وقيادات السكة الحديد والنائب هشام عبد الواحد ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عملية إنزال الجرارات من السفينة "بحري جدة" القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.
وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدا على الدور الكبير للرئيس في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرًا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.