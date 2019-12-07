جريمة

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبسؤال أهالي القرية اتهموا إبراهيم وشهرته "الدوش" سائق ومقيم في قرية بطا ببنها. دلت التحريات الأولية على نشوب مشادة كلامية بينهما للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما، وتطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب
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حريق-جرار-قطار

السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر إلى 11 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك إلى جلسة 11 يناير المقبل لسماع مرافعة النيابة.
محكمة-ارشفية

إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.
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انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (3)

مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.
طعنات-سكين-جريمة

«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.
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