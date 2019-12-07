«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

جثة- أرشيفية

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبسؤال أهالي القرية اتهموا إبراهيم وشهرته "الدوش" سائق ومقيم في قرية بطا ببنها. دلت التحريات الأولية على نشوب مشادة كلامية بينهما للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما، وتطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب