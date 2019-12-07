إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

تحرير:وكالت ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

قطاع غزة

أطلقت مساء اليوم السبت، 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها. على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية، بحسب العربية. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف أدرعي: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة.وشن