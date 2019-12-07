سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

تحرير:وكالت ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
قطاع غزة
قطاع غزة
أطلقت مساء اليوم السبت، 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها. على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية، بحسب العربية. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأضاف أدرعي: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة.وشن
اقرأ المزيد
مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر: لا مكان للتزوير وسلب إرادة الشعب في انتخابات الرئاسة

أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مساء اليوم السبت، أنها عازمة على صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، إذ ذكرت السلطة في بيان لها: «أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إنشائها في 15 سبتمبر 2019، تسير بخطى ثابتة في اتجاه تجسيد إرادة الشعب وتطبيق شعارات الهبة الشعبية في اتجاه التغيير منذ 22 فبراير، وهو ما عاهدت عليه الشعب والشهداء والوطن في القسم على كتاب الله».
احمد-اويحيى (2)

استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد

استأنفت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات. واستمعت المحكمة اليوم لأقوال رجل الأعمال علي حداد، المتهم في القضية بالمشاركة في غسيل الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
اردوغان والسراج - ليبيا

تركيا كلمة السر في طرد اليونان للسفير الليبي

أثارت اتفاقية تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط، تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الكثير من الجدل، وتسببت في أزمة بين اليونان وليبيا، حيث ستتيح تلك الاتفاقية لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني. وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
فايز-السراج

مسؤول ليبي: اتفاق السراج وأردوغان «رخيص» بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق"، وقال في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، إن: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات «اعتداءً سافرًا» على حقوق الدولة الفلسطينية

يستنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

بينهم طفلين.. استشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم الخميس، جثماني طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء. وأغارت طائرات الاحتلال على منزل أبو ملحوس في مدينة دير البلح في قطاع غزة ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة واستشهاد من كانوا بداخله. وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 6 شهداء و12مصابًا بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريحًا، وفقًا لوكالة معًا الإخبارية.
فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]