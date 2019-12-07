راشفورد يهدي اليونايتد فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

راشفورد

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر ضد نظيره مانشستر اليونايتد، مساء اليوم السبت في لقاء القمة بالأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت علي ملعب الاتحاد (معقل الستيزنز). فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استقبل هدفين في أول نصف ساعة، حيث تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الدقيقة 23، ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز يحتل الشياطين الحمر المركز الـخامس من جدول بطولة البريميرليج، برصيد 24 نقطة جمعها من 16 مباراة فاز في 6 وخسر في مثلها وتعادل في 4 أخرى، بينما يتجمد رصيد الستيزنز عند النقطة الـ32 في المركز الثالث، جمعهما من 16 مباراة فاز في 10 وتعادل في مباراتين وخسر في 4 أخرى. وشهدت المباراة سيطرة من أبناء