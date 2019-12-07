الزمالك يتخطى عقبة أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أول أغسطس عند نقطة واحدة ليتساوى مع فريق زيسكو الزامبي في الرصيد.

الزمالك سيطر على المباراة منذ البداية وظهر بشكل جيد خلال أول 15 دقيقة وترجم هذه السيطرة لهدف في الدقيقة 16 عن طريق بن شرقي، بعد الهدف حاول لاعبو أول أغسطس العودة للمباراة عن طريق الضغط المكثف على لاعبي القلعة البيضاء لكن لم يسفر هذا الضغط عن شئ مع مرور الوقت بدأت المشاكل في دفاع الزمالك خاصة في الناحية