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كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

تحرير:محمد فتحي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
كامل الوزير
كامل الوزير
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
وأكد الوزير على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعمل لمصلحة مصر قبل أن يكون وزيرا للدفاع، قائلا: «أنا في مذكراتي هكتب كلام كتير عن الرئيس السيسي، وهو بيعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه، ويستحق أشياء كتيرة، وسيكافئه الله، ومصلحة شعبه هي التى تحركه، وهو يعمل من الفجر لتاني يوم الفجر، وبيقعد
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏ وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏
الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه

قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.
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وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (1)

وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد جديدة بـ27 مليون دولار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، وشهد الوزير وقيادات السكة الحديد والنائب هشام عبد الواحد ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عملية إنزال الجرارات من السفينة "بحري جدة" القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.
السيسي (1)

السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
احمد -موسى

أحمد موسى عن حركة المحافظين: «السيسي أوفى بوعده»

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلًا، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائب محافظ من الشباب، موضحا أنه هذا الأمر لم يحدث في عهد مصر القديمة أو الحديثة. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشباب تم اختيارهم من المعارضة والأحزاب ومن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب ليتولو قمة الهرم التنفيذي، متابعًا أن الرئيس أعلن قبل 3 سنوات عن تأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية والبعض لم يصدق ولكنه يحقق اليوم ما وعد به.
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