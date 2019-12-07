كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

تحرير:محمد فتحي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.

وأكد الوزير على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعمل لمصلحة مصر قبل أن يكون وزيرا للدفاع، قائلا: «أنا في مذكراتي هكتب كلام كتير عن الرئيس السيسي، وهو بيعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه، ويستحق أشياء كتيرة، وسيكافئه الله، ومصلحة شعبه هي التى تحركه، وهو يعمل من الفجر لتاني يوم الفجر، وبيقعد