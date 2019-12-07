تعرف علي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة . وبذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكنغولي المجموعة برصيد 6 نقاط .

وشهدت المباراة ثاني فوز للفرنسي باتريس كارتيون بعد، فوز يوم الأربعاء الماضي، أمام الشرقية ، في دور الـ32 من كأس مصر، والتي فز فيها الفريق الأبيض يثلاثة أهداف لهدف. ويأتي ترتيب المجموعة بعد إنتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات، علي النحو التالي.. 1-مازيمبي 6 نقاط فاز في مباريتين 2-الزمالك 3 نقاط