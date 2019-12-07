رياضة

تعرف علي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
الزمالك
الزمالك
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة . وبذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكنغولي المجموعة برصيد 6 نقاط .
وشهدت المباراة ثاني فوز للفرنسي باتريس كارتيون بعد، فوز يوم الأربعاء الماضي، أمام الشرقية ، في دور الـ32 من كأس مصر، والتي فز فيها الفريق الأبيض يثلاثة أهداف لهدف. ويأتي ترتيب المجموعة بعد إنتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات، علي النحو التالي.. 1-مازيمبي 6 نقاط فاز في مباريتين 2-الزمالك 3 نقاط
اقرأ المزيد
جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (7)

جماهير الزمالك تهاجم شوبير والأهلي في استاد السلام

وجهت مجموعة من جماهير الزمالك، التي تواجدت في استاد السلام، بعض الهتافات ضد الأهلي وإدارته، وأحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، خلال مباراة فريقها أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا واعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه على هتافات الجماهير وطالبهم بتشجيع الزمالك فقط وعدم توجيه السباب لأي شخص أو أية فريق أخر.
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يتخطى عقبة أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أول أغسطس عند نقطة واحدة ليتساوى مع فريق زيسكو الزامبي في الرصيد.
ماركوس-راشفورد

راشفورد يهدي اليونايتد فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر ضد نظيره مانشستر اليونايتد، مساء اليوم السبت في لقاء القمة بالأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت علي ملعب الاتحاد (معقل الستيزنز). فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استقبل هدفين في أول نصف ساعة، حيث تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الدقيقة 23، ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يتخطى عقبة أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أول أغسطس عند نقطة واحدة ليتساوى مع فريق زيسكو الزامبي في الرصيد.
أول أغسطس - بريميرو دي أجوستو الأنجولي (1)

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
الزمالك- والشرقية (2)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام أول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
الزمالك- والشرقية (6)

الزمالك يبحث عن إحياء مشواره في دوري الأبطال

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]