السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، لمكان الواقعة، إذ تمكنوا بالإشتراك مع موظفي المحطة من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداد النيران لباقي العربات، فيما دفعت هيئة السكة الحديد بجرار آخر لسحب القطار وتسيير حركة القطارات. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم،