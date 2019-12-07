جريمة

السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.
على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، لمكان الواقعة، إذ تمكنوا بالإشتراك مع موظفي المحطة من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداد النيران لباقي العربات، فيما دفعت هيئة السكة الحديد بجرار آخر لسحب القطار وتسيير حركة القطارات. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم،
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«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
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«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

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تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر إلى 11 يناير

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إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.
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لحظة احتراق سيارة وقود أعلى الدائري (فيديو)

كثافات مرورية، ودخان أسود وألسنة لهب تخرج من سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص، أثر إشتعال النيران بها، وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تحمل كمية من الوقود بمحيط الطريق الدائري، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع امتداده للمجاورات.
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السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
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اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
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