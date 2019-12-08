جماهير الزمالك تهاجم شوبير والأهلي في استاد السلام

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

جماهير الزمالك

وجهت مجموعة من جماهير الزمالك، التي تواجدت في استاد السلام، بعض الهتافات ضد الأهلي وإدارته، وأحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، خلال مباراة فريقها أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا واعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه على هتافات الجماهير وطالبهم بتشجيع الزمالك فقط وعدم توجيه السباب لأي شخص أو أية فريق أخر.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أول أغسطس الأنجولي عند نقطة واحدة ليتساوى مع فريق زيسكو الزامبي في الرصيد لكن الأخير يتفوق عليه بفارق الأهداف.