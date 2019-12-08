رياضة

جماهير الزمالك تهاجم شوبير والأهلي في استاد السلام

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
وجهت مجموعة من جماهير الزمالك، التي تواجدت في استاد السلام، بعض الهتافات ضد الأهلي وإدارته، وأحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، خلال مباراة فريقها أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا واعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه على هتافات الجماهير وطالبهم بتشجيع الزمالك فقط وعدم توجيه السباب لأي شخص أو أية فريق أخر.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين
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الزمالك- والشرقية (6)

تعرف علي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة . وبذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكنغولي المجموعة برصيد 6 نقاط .
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يتخطى عقبة أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أول أغسطس عند نقطة واحدة ليتساوى مع فريق زيسكو الزامبي في الرصيد.
ماركوس-راشفورد

راشفورد يهدي اليونايتد فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر ضد نظيره مانشستر اليونايتد، مساء اليوم السبت في لقاء القمة بالأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت علي ملعب الاتحاد (معقل الستيزنز). فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استقبل هدفين في أول نصف ساعة، حيث تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الدقيقة 23، ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
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الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يتخطى عقبة أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد أول أغسطس عند نقطة واحدة ليتساوى مع فريق زيسكو الزامبي في الرصيد.
أول أغسطس - بريميرو دي أجوستو الأنجولي (1)

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
الزمالك- والشرقية (2)

مران الزمالك.. جلسة كارتيرون وتدريبات خاصة لمحمد حسن

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون، سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز في أرض ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق، وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة وتوزيع الأدوار بينهم وشرح بعض الأمور الفنية التي يرغب في تطبيقها مع الفريق خلال المباريات القادمة. وقاد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي تدريبات للحراس الثلاثة، حيث ظهر عبدالسلام في مران اليوم بعد توليه المنصب بالجهاز الفني.
تركي آل شيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
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