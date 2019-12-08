الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 22شبين الكوم 15 22طنطا 15 22دمنهور 16 22الإسكندرية