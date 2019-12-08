سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 22شبين الكوم 15 22طنطا 15 22دمنهور 16 22الإسكندرية
اقرأ المزيد
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
وحدة سكنية اقتصادية

الإسكان تطرح شقق استثمارية في بورسعيد ودمياط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة تتراوح مساحتها ما بين 120 و146 مترا في محافظة بورسعيد، و105 أمتار و120 مترا في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التنفيذ خلال 36 شهرا، وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف جنيه.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏ وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

اليوم طقس دافئ نهارا.. وأمطار على السواحل الشمالية

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]