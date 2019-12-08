طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا بقطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ ص

قصف غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة. وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول فلسطينيين اثنين مصابين بجروح طفيفة نتيجة الغارات الاسرائيلية.