مصرع 43 شخصًا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص

حريق - أرشيفية

أفادت مصادر طبية بمستشفى حكومي في الهند اليوم الأحد، بمصرع 43 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى وسط العاصمة نيودلهي. وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن أسباب اندلاع الحريق ما زالت غير معروفة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى. من جانبه، قال رئيس خدمات الإطفاء أتول جارج إن الحريق تم إخماده بواسطة 30 سيارة إطفاء كما أن رجال الإنقاذ قاموا بمهمتهم على أكمل وجه.

وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، عن أسفه لسقوط ضحايا جراء اندلاع الحريق، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووصف الحادث بـ"المروع"، كما أعرب عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق.



