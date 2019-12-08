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كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
وقالت المصادر إنه خلال الزيارة المحتملة لروحاني، من المتوقع أن يطالب آبي إيران بالامتثال للاتفاق النووي التي تراجعت طهران عن التزاماته تدريجياً والذي كان بموجبه الحد من مخزونات إيران من اليورانيوم ومستويات التخصيب مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.وأضافت، أن آبي قد يسعى أيضًا إلى اطلاع إيران على الخطط
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