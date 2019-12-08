السعودية والبحرين وجهًا لوجه في نهائي كأس الخليج

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

السعودية والبحرين

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات النسخة رقم 24 من كأس الخليج المقام حاليا في قطر، وذلك عندما تواجه السعودية نظيرتها البحرين في المباراة النهائية على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة السادسة مساءً، وتأهلت السعودية للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالخسارة أمام الكويت 3-1 والفوز على البحرين 2-0 والفوز على عمان 3-1 قبل تخطي قطر في نصف النهائي بهدف نظيف، أما البحرين فحلت في المركز الثاني فى نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتعادلت البحرين 0-0 مع عمان، وخسرت 2-0 أمام السعودية وتغلبت على الكويت 4-2، وأطاحت بالعراق في نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. وسبق أن توجت السعودية باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وحلت وصيفة 6 مرات أعوام 1972 و1974 و1998 و2009 و2010 و2014. أما البحرين

وتعادلت البحرين 0-0 مع عمان، وخسرت 2-0 أمام السعودية وتغلبت على الكويت 4-2، وأطاحت بالعراق في نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.



وسبق أن توجت السعودية باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وحلت وصيفة 6 مرات أعوام 1972 و1974 و1998 و2009 و2010 و2014.



أما البحرين فلم تتوج باللقب من قبل، واكتفت بالوصول إلى النهائي 4 مرات أعوام 1970 و1982 و1992 و2003.



يذكر أن قائمة الهدافين للبطولة لا يتنافس عليها أي لاعب من السعودية أو البحرين، حيث يتصدر القائمة الإماراتي علي مبخوت برصيد 5 أهداف مقابل 3 أهداف لثنائي قطر عبد الكريم حسن وأكرم عفيف.