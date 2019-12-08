رياضة

السعودية والبحرين وجهًا لوجه في نهائي كأس الخليج

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
السعودية والبحرين
السعودية والبحرين
يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات النسخة رقم 24 من كأس الخليج المقام حاليا في قطر، وذلك عندما تواجه السعودية نظيرتها البحرين في المباراة النهائية على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة السادسة مساءً، وتأهلت السعودية للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالخسارة أمام الكويت 3-1 والفوز على البحرين 2-0 والفوز على عمان 3-1 قبل تخطي قطر في نصف النهائي بهدف نظيف، أما البحرين فحلت في المركز الثاني فى نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.
وتعادلت البحرين 0-0 مع عمان، وخسرت 2-0 أمام السعودية وتغلبت على الكويت 4-2، وأطاحت بالعراق في نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. وسبق أن توجت السعودية باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وحلت وصيفة 6 مرات أعوام 1972 و1974 و1998 و2009 و2010 و2014. أما البحرين
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كريم العراقي - المصري

المصري وبيراميدز يجددان صراع الصدارة في الكونفيدرالية

تعود عجلة الكونفيدرالية الإفريقية للدوران من جديد، اليوم الأحد، من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وستكون الأضواء مسلطة على مباريات المجموعة الأولى التي يوجد فيها ممثلو مصر، كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، وذلك عندما يستقبل المصري نظيره إينوجو رينجرز النيجيري على ملعب الجيش بالسويس في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يستقبل بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني.
جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (7)

جماهير الزمالك تهاجم شوبير والأهلي في استاد السلام

وجهت مجموعة من جماهير الزمالك، التي تواجدت في استاد السلام، بعض الهتافات ضد الأهلي وإدارته، وأحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، خلال مباراة فريقها أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا واعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه على هتافات الجماهير وطالبهم بتشجيع الزمالك فقط وعدم توجيه السباب لأي شخص أو أية فريق أخر.
الزمالك- والشرقية (6)

تعرف علي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة . وبذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكنغولي المجموعة برصيد 6 نقاط .
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منتخب السعودية

السعودية تفوز على قطر وتتأهل لنهائي «خليجي 24»

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
البحرين

البحرين تتأهل لنهائي خليجي 24 على حساب العراق

أطاح المنتخب البحريني بنظيره العراقي من بطولة خليجي 24 بعدما فاز عليه بنتيجة 5- 3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرز مهند علي كاظم وإبراهيم باييش هدفي العراق في الدقيقتين 6 و18، بينما سجل هدفي البحرين عبدالله خالد الهزاع ومحمد جاسم المرهون في الدقيقتين 14 و47، وينتظر منتخب البحرين الفائز من لقاء قطر والسعودية لمواجهته في نههائي البطولة.
منتخب السعودية

قمة خارج التوقعات بين قطر والسعودية في خليجي 24

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة قمة بين قطر صاحبة الضيافة، والسعودية على استاد الجنوب في الوكرة. وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري. أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014، وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22، وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.
قطر

قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.
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