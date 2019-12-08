رياضة

المصري وبيراميدز يجددان صراع الصدارة في الكونفيدرالية

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
المصري
المصري
تعود عجلة الكونفيدرالية الإفريقية للدوران من جديد، اليوم الأحد، من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وستكون الأضواء مسلطة على مباريات المجموعة الأولى التي يوجد فيها ممثلو مصر، كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، وذلك عندما يستقبل المصري نظيره إينوجو رينجرز النيجيري على ملعب الجيش بالسويس في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يستقبل بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني.
وتمكن المصري في الجولة الأولى من تحقيق انتصار ثمين خارج ميدانه على حساب نواذيبو بنتيجة 3-1، كما حقق بيراميدز أيضًا الانتصار خارج ملعبه على إينوجو رينجرز بنتيجة 3-1. يذكر أن بيراميدز يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بينما حقق المصري أفضل نتائجه بالوصول إلى نصف النهائي في النسخة قبل الماضية، قبل
اقرأ المزيد
السعودية والبحرين

السعودية والبحرين وجهًا لوجه في نهائي كأس الخليج

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات النسخة رقم 24 من كأس الخليج المقام حاليا في قطر، وذلك عندما تواجه السعودية نظيرتها البحرين في المباراة النهائية على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة السادسة مساءً، وتأهلت السعودية للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالخسارة أمام الكويت 3-1 والفوز على البحرين 2-0 والفوز على عمان 3-1 قبل تخطي قطر في نصف النهائي بهدف نظيف، أما البحرين فحلت في المركز الثاني فى نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.
جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (7)

جماهير الزمالك تهاجم شوبير والأهلي في استاد السلام

وجهت مجموعة من جماهير الزمالك، التي تواجدت في استاد السلام، بعض الهتافات ضد الأهلي وإدارته، وأحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، خلال مباراة فريقها أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا واعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه على هتافات الجماهير وطالبهم بتشجيع الزمالك فقط وعدم توجيه السباب لأي شخص أو أية فريق أخر.
الزمالك- والشرقية (6)

تعرف علي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة . وبذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكنغولي المجموعة برصيد 6 نقاط .
اقرأ المزيد من الأخبار
ايهاب جلال

إيهاب جلال: مستوى التحكيم كان غريبًا أمام نواذيبو

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه فوجئ بمستوى فريق إف سي نواذيبو الموريتاني، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد، على «الملعب الرئيسي لنواذيبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وحسمها الفريق البورسعيدي لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوزه على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
المصري- البورسعيدي‎

المصري يخطف الفوز من نواذيبو في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا، على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على «الملعب الرئيسي لنواديبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوز على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
بيراميدز (2)

بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
المصري‎ (6)

المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]