المصري وبيراميدز يجددان صراع الصدارة في الكونفيدرالية

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

المصري

تعود عجلة الكونفيدرالية الإفريقية للدوران من جديد، اليوم الأحد، من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وستكون الأضواء مسلطة على مباريات المجموعة الأولى التي يوجد فيها ممثلو مصر، كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، وذلك عندما يستقبل المصري نظيره إينوجو رينجرز النيجيري على ملعب الجيش بالسويس في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يستقبل بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني.

وتمكن المصري في الجولة الأولى من تحقيق انتصار ثمين خارج ميدانه على حساب نواذيبو بنتيجة 3-1، كما حقق بيراميدز أيضًا الانتصار خارج ملعبه على إينوجو رينجرز بنتيجة 3-1. يذكر أن بيراميدز يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بينما حقق المصري أفضل نتائجه بالوصول إلى نصف النهائي في النسخة قبل الماضية، قبل