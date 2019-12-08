التحريات تكشف غموض جثة الشيخ زايد.. كابلات صعقته

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

جثة- أرشيفية

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بالشيخ زايد، إذ تبين أن الجثة الملقاة على جانب الطريق بها آثار حرق، وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان اتضح أن المتوفى -وهو شاب يبدو فى العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أية أوراق إثبات شخصية- كان يحاول العبث بكابلات كهربائية فصعقته. ورجحت التحريات أنه كان يحاول سرقة الكابلات النحاسية، وجار نشر وتعميم صورة له فى أقسام الشرطة، لتحديد هويته وتسليم الجثمان إلى أهله.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمدينة الشيخ زايد، يفيد العثور على جثة شخص، به آثار حروق ملقاة فى الشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محضر بالواقعة وإحالته للتحقيق، وأشرف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر على فريق بحث لكشف



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمدينة الشيخ زايد، يفيد العثور على جثة شخص، به آثار حروق ملقاة فى الشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محضر بالواقعة وإحالته للتحقيق، وأشرف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر على فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لهوية الشاب، وبيان أسباب الوفاة والتحقق منها.



وبمراجعة كاميرات المراقبة اتضح أن الفقيد كان يحاول سرقة كابلات كهرباء نحاسية بالمنطقة، لكنها صعقته وألقت بجسده عدة أمتار فى مكان العثور عليه، وأكد تقرير الطب الشرعي وفاة الشاب صعقًا وإصابة جسده بحروق جراء ذلك.



