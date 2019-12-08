انتخابات الجزائر.. احتجاجات بالداخل وتصويت في الخارج

في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائر، استمرارا للحراك المتواصل منذ 10 أشهر

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

انتخابات سابقة في الجزائر

بدأ الجزائريون في الخارج فى اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال منذ أبريل الماضي على وقع موجة احتجاجات عارمة عاشتها البلاد، انطلقت في فبراير الماضي ضد إعلان الرئيس السابق الترشح لولاية جديدة، ورغم رحيل بوتفليقة عن العرش فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة. وانطلقت أمس السبت، الانتخابات الرئاسية لأفراد الجالية المقيمين في الخارج، والتي تستمر لأسبوع كامل، أي حتى موعد الاقتراع داخل البلاد، الخميس 12 ديسمبر. وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 24.5 مليون، هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. ويتوزع ناخبو الجالية في مختلف القارات، لكن أغلبهم في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين في الخارج، حيث يعيش في فرنسا وحدها نحو 760 ألف مهاجر جزائري، بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1.7 مليون نسمة،