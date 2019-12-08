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الجوهرة السمراء تطيح بالقبعة البيضاء واسألوا مانديلا!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
قبل 6 سنوات، وبالتحديد في الخامس من ديسمبر عام 2013، رحل عن عالمنا نيلسون مانديلا، بعد رحلة من العذاب والشقاء استمرت مئة عام إلا خمس سنوات، وهو أول رئيس لجنوب إفريقيا يُنتَخب عبر انتخابات ديمقراطية تمثيلية كاملة، وأول رئيس دولة أسود في البلاد.
وفي ضياء ذكرى هذه الشخصية المضيئة نقرأ معًا هذه الورقة السمراء المسطورة بالحكمة، والمعبأة بالتحدي، والمسكونة بالثقافة، والمشحونة بالتجربة، والمتجملة بالكبرياء من حياة الزعيم الإفريقي «نيلسون مانديلا» في مواجهة الرجل الأبيض الذي لا يزال يمارس الصلف والغطرسة بصورة أو بأخرى، مستندا إلى تراثه
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مظاهرات العراق

انتفاضات الطقس الاستعراضي ما بعد الحداثي.. الحالة اللبنانية والعراقية

إن نظرة فاحصة على وقائع الانتفاضات الشعبية فى لبنان والعراق، تكشف عن الطابع المشهدى ما بعد الحديث، الذى بدأ مع الثورات البرتقالية التى أدت إلى تفكك لأنظمة الشمولية الشيوعية، ومعها الإمبراطورية الفلسفية الماركسية، والكتلة السوفيتية السابقة مع انهيار حائط برلين. تتسم التظاهرات والاعتصامات بعديد من السمات الجديدة المختلفة عن الثورات البرتقالية التى تمت فى مجتمعات تتسم ثقافتها بالحد الأدنى الجامع لطبقاتها الاجتماعية المتبلورة بنائيًّا، وعلى مستوى الوعى الاجتماعى، ووحدة النظام التعليمى، وسياساته ومناهجه، ناهيك عن الثقافة المدنية الحداثية التى تمددت وترسخت فى ظل الأنظمة الشيوعية القمعية.
كتابات-وخواطر (2)

السي. آي. إيه وهوليوود.. وأشياء أخرى!

وفي الحالتين ضياع: قال الزعيم الهندي (نهرو) للرئيس (جمال عبد الناصر): إننا واقعون بين شقي رحى يسعيان لتمزيقنا: الأول الـ(سي. آي. إيه) وهذه سيضيع فيها الوطن! والثاني (هوليوود) وهذه ستضيع فيها العقول!
جابر-عصفور

جابر عصفور مسار مثقف حداثي

بعض الشخصيات الثرية فى تكوينها العلمى، وخبراتها المتميزة وروحها الوثابة، وعقلها اليقظ، وروحها الجميلة المركبة، تبدو لى عصية على المقاربة، يمكنك التركيز على بعض مداخلها التى تبدو لوهلة يسيرة لمن تابع هذه الشخصية أو تلك من موقع التخصص أو المتابعة لأدوارها العامة، أو لإنتاجها العلمى، أو حضورها العام، أو لدورها السياسى أيا كانت مواقعه أو دوائره فى الدولة والنظام السياسى، أو فى قلب المعارضات التى يفور بها الواقع الموضوعى، وبين الناس.
العولمة

إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (2)

إعلام «فن التعايش المشترك» في مسقط: قبل ثلاثين عاما أو يزيد كان ثمة سؤال كبير مطروح على رجالات الفكر والسياسة والفلسفة والإعلام: في أي عصر من التاريخ نحن نعيش؟ مسميات كثيرة وعديدة.. عصر التليفزيون.. عصر الطفل.. كل العصور في عصر واحد.. عصر اختفاء قوة عظمى واحدة، وظهور أربع قوى.. عصر التساؤلات الغزيرة.. عصر المواطن العالمي.. عصر الصوامع الإلكترونية.. عصر العزلة الكونية. لكن الإجماع على أنه عصر الإعلام، كان ذلك والإعلام لم يكن بهذه الدرجة من الاتساع في الكثافة والتشعب والتوهان في عالم الميديا الذي لا يعرف القيود، ولا يعترف بالحدود.
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