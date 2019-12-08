أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

حركة طالبان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".

وتابع البيان أن "العملية التي نُفذت في "ترين كوت" كانت مدعومة من القوات الجوية ، حيث تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على 4 معاقل تابعة لطالبان وحيازة مركبات وأسلحة". ومن جانبها، لم تعلق طالبان حتى الآن على العمليات، وذلك بحسب ما أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، أكد الأمين