إرهاب

أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".
وتابع البيان أن "العملية التي نُفذت في "ترين كوت" كانت مدعومة من القوات الجوية ، حيث تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على 4 معاقل تابعة لطالبان وحيازة مركبات وأسلحة". ومن جانبها، لم تعلق طالبان حتى الآن على العمليات، وذلك بحسب ما أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، أكد الأمين
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وزارة-الداخلية

الداخلية: إحباط عملية إرهابية في سيناء ومقتل مسلحين

أعلنت وزارة الداخلية، أن قواتها أحبطت عملية إرهابية في سيناء، عبر ملاحقة عناصر قبل تنفيذهم للعملية، مشيرة إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وإعدادهم وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم، وتم رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
داعش

الناتو: سنمنع «داعش» من التوغل في أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من تشكيل صفوفه في أفغانستان بعدما فقد سيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة أي تحدٍّ مشترك يهدف إلى أن تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنًا للإرهابيين الدوليين، مؤكدا ضرورة منع تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفه مجددا في أفغانستان، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد.
داعش

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
أطفال-داعش

80 % من فتاوى الإرهابيين للطفل عن «جهاد الصغار»

نشر المؤشر العالمي للفتوى "GFI" التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، أبرز 10 إحصائيات حول قضايا الطفل الإفتائية عالميا، وكيف ترى التنظيمات الإرهابية هؤلاء الصغار في خطابهم الإفتائي؟ وكيف توظف الفتوى في تجنيد الأطفال لتنفيذ عملياتهم الإرهابية؟ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام. ووفقا لما ورد في الإحصائيات فإنه: تشكل فتاوى الطفل 4% من إجمالي الفتاوى المرصودة عالميا، و10% من جملة فتاوى التنظيمات الإرهابية.
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داعش

الناتو: سنمنع «داعش» من التوغل في أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من تشكيل صفوفه في أفغانستان بعدما فقد سيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة أي تحدٍّ مشترك يهدف إلى أن تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنًا للإرهابيين الدوليين، مؤكدا ضرورة منع تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفه مجددا في أفغانستان، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد.
داعش

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
حركة-طالبان

مقتل 13 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

لقي 13 من عناصر طالبان على الأقل حتفهم خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت 8 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة باراكي باراك في إقليم لوجار جنوب البلاد، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيزاب في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
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