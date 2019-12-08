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الإسكان تطرح شقق استثمارية في بورسعيد ودمياط

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة تتراوح مساحتها ما بين 120 و146 مترا في محافظة بورسعيد، و105 أمتار و120 مترا في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التنفيذ خلال 36 شهرا، وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف جنيه.
وفي دمياط الوحدة الـ120 مترا بحر يتراوح سعرها ما بين 800 ألف جنيه وحتى 850 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 130 ألف جنيه، والوحدات الـ105 أمتار من 540 ألف جنيه وحتى 605 آلاف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 90 ألف جنيه.ويشترط في المتقدم للحجز أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ويتم التسجيل والحجز ممن خلال
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تدريب سائقين في أمريكا على قيادة الجرارات الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏ وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»،اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، قائلًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها، ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
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السيسي يتفقد مدينة الأثاث: يجب دعم أصحاب الورش

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي لسير العمل بالمدينة ومراحل الإنتاج، كما استمع لمطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم، حيث وجه الرئيس الحكومة بدعمهم وحل المشاكل التي تواجه الصناعة، كما تفقد المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع عدد من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.
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السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.
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