الإسكان تطرح شقق استثمارية في بورسعيد ودمياط

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

وحدات سكنية - صورة أرشيفية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة تتراوح مساحتها ما بين 120 و146 مترا في محافظة بورسعيد، و105 أمتار و120 مترا في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التنفيذ خلال 36 شهرا، وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف جنيه.

وفي دمياط الوحدة الـ120 مترا بحر يتراوح سعرها ما بين 800 ألف جنيه وحتى 850 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 130 ألف جنيه، والوحدات الـ105 أمتار من 540 ألف جنيه وحتى 605 آلاف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 90 ألف جنيه.ويشترط في المتقدم للحجز أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ويتم التسجيل والحجز ممن خلال