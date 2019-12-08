يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة
٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
وقال وائل سمير رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها 13 نوفمبر 2017، كالتالي: قطع بلوك 41009 من 1 : 18 يوم الأحد 5 يناير المقبل، قطع بلوك 41010 من 1 : 32 يوم الإثنين 6 يناير، قطع بلوك 41011 من 1 :
وقال وائل سمير رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها 13 نوفمبر 2017، كالتالي: قطع بلوك 41009 من 1 : 18 يوم الأحد 5 يناير المقبل، قطع بلوك 41010 من 1 : 32 يوم الإثنين 6 يناير، قطع بلوك 41011 من 1 : 20 يوم الأربعاء 8 يناير، قطع بلوك 41012، من 1 : 20، قطع بلوك 41013، من 1 : 16 يوم الخميس 6 يناير.
وأضاف سمير أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1) كمرحلة أولى، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها 17 نوفمبر 2016، كالتالي: قطع بلوك 26019 من 1 : 12 يوم الأحد 12 يناير، قطع بلوك 26020 من 1 : 12 يوم الإثنين 13 يناير، قطع بلوك 26021 من 1 : 12 يوم الثلاثاء 14 يناير، قطع بلوك 26022 من 1 : 12 يوم الأربعاء 15 يناير، قطع بلوك 26026 من 1 : 15 يوم الخميس 16 يناير.
وأوضح أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (2) كمرحلة أولى، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها 25 أكتوبر 2017، كالتالي: قطع بلوك 26027 من 1 : 26 يوم الأحد 19 يناير، قطع بلوك 26028 من 1 : 45، يوم الإثنين 20 يناير، قطع بلوك 26029 من 1 : 17 يوم الثلاثاء 21 يناير، قطع بلوك 26030 من 1 : 10 يوم الأربعاء 22 يناير، قطع بلوك 26031 من 1 : 15 يوم الخميس 23 يناير.
وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (3)، والمخصصة بالقرعة التكميلية التي تم اجراؤها 22 مارس 2018، كالتالي: قطع بلوك 26037 من 1 : 40 يوم الإثنين 27 يناير، قطع بلوك 26038 من 1 : 22 يوم الثلاثاء 28 يناير، قطع بلوك 26039 من 1 : 10 يوم الأربعاء 29 يناير، قطع بلوك 26040 من 1 : 3 يوم الخميس 30 يناير، قطع بلوك 26041 من 1 : 16 يوم الأحد 2 فبراير 2020، قطع بلوك 26042 من 1 : 23 يوم الإثنين 3 فبراير، قطع بلوك 26043 من 1 : 12 يوم الثلاثاء 4 فبراير، قطع بلوك 26044 من 1 : 41 يوم الأربعاء 5 فبراير، فيما تم تخصيص أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 9 و10 و11 فبراير لمن تخلفوا عن الاستلام بجميع البلوكات.