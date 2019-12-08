يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال وائل سمير رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها 13 نوفمبر 2017، كالتالي: قطع بلوك 41009 من 1 : 18 يوم الأحد 5 يناير المقبل، قطع بلوك 41010 من 1 : 32 يوم الإثنين 6 يناير، قطع بلوك 41011 من 1 :